الجزائر تبدأ استغلال منجم غار جبيلات وجدل حول خرقها لاتفاقية تعاون مع المغرب
الجزائر تبدأ استغلال منجم غار جبيلات وجدل حول خرقها لاتفاقية تعاون مع المغرب
قالت الجزائر إنها شرعت في استغلال منجم غار جبيلات الذي يقع قرب الحدود المغربية، وذلك بشراكة مع عدد من الشركات الصينية. المشروع أثار جدلا واسعا وتساؤلات إن كان يعد خرقا لاتفاقية تعاون بشأن المنجم أمضاها البلدان عام 1972.
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