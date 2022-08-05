بعد إصابتها بالشلل في انفجار بيروت.. ليليان شعيتو تلتقي بابنها لأول مرة في مشهد هز مشاعر اللبنانيين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد إصابتها بالشلل في انفجار بيروت.. ليليان شعيتو تلتقي بابنها لأول مرة في مشهد هز مشاعر اللبنانيين

قبل 43 دقيقة

تعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعية مع اللبنانية ليليان شعيتو التي أصيبت بشلل في انفجار مرفأ بيروت ومنذ ذلك الحين لم ترَ ابنها بسبب منع أبيه. وبعد مناشدات وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تم السماح للابن بزيارة والدته في المستشفى.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: