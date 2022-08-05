لماذا كرم الرئيس الجزائري الجنرال خالد نزار وتوفيق مدين؟

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أثار تكريم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار، والقائد الأسبق لجهاز المخابرات محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، جدلا كبيرا بين منتقد لدورهما في أحداث العشرية السوداء بالتسعينات ومدافع عنه.

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