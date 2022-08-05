سجّاد سالم: التغيير الجذري والعاجل أصبح ضرورة تجنباً لانفجار شعبي

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سجّاد سالم: التغيير الجذري والعاجل أصبح ضرورة تجنباً لانفجار شعبي

قبل ساعة واحدة

دعا سجّاد سالم النائب المستقل في مجلس النواب العراقي والناشط في حراك تشرين، دعا التيار الصدري إلى تقديم تطمينات لمختلف شرائح المجتمع العراقي ومخاطبة القلق والخشية التي يشعر بها المجتمع حيال التيار الصدري بما في ذلك قضية السلاح إذا كان يرغب في تغيير حقيقي لكونه" شريكاً ومساهماً في تجربة الحكم الفاشلة طيلة السنوات الماضية" حسب تعبيره.

ويرى النائب المستقل في البرلمان العراقي أنّ حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لن تؤدي إلى حل إذا كانت ستؤدي إلى ذات التوازنات. وأكد الناشط في حراك تشرين على ضرورة إعادة النظر في المؤسسات العراقية كالقضاء ومفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات "والأهم من ذلك تفعيل قانون الأحزاب" حسب قوله. وتوقع سجّاد سالم نهايات صعبة لا يمكن التنبؤ بها في العراق إذا لم تدرك القوى التقليدية ضرورة التغيير العاجل

ما هي الضمانات التي يدعو سجّاد سالم التيار الصدري إلى تقديمها لحراك تشرين؟ وكيف ينظر النائب المستقل في مجلس النواب العراقي إلى النظام السياسي والديمقراطية في بلاده؟ وما هي ملامح الحل الجذري الذي ينادي به؟