هل تستبدل لحوم المختبر اللحوم الحقيقية في المستقبل القريب؟

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هل تستبدل لحوم المختبر اللحوم الحقيقية في المستقبل القريب؟

قبل 21 دقيقة

يتم تصنيع اللحوم المستنبتة باستخدام العديد من تقنيات هندسة الأنسجة المماثلة ويتوقع أن يكون هذا اللحم مفيداً للناس بدأً بالموارد البيئية، فبفضل تصنيعها في مختبرات، لا تحتاج للموارد ذاتها التي تستنزفها اللحوم العادية من أراضي الرعي والعلف والمياه.

ثم هناك الجانب الصحي، فهذه اللحوم مفيدة للجسم بسبب تراجع الجراثيم المعدية فيها مقارنة باللحوم الطبيعية، وخصوصاً الجراثيم المعوية والجراثيم التي تنتقل خلال الذبح والحفظ، وكذلك خلوها من الهرمونات التي يتم عادةً حقنها للماشية بغرض إنضاجها بسرعة.

ولكن حجم الإنتاج محدود حالياً مقارنة بحجم إنتاج الحيوانات والمشاكل الأخلاقية المتعلقة بطريقة ذبحها وأيديولوجية استخدامها كطعام.

بالإضافة للمشاكل الصحية قد يكون اللحم المزروع أكثر سلامةً مقارنةً باللحم العادي إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات البيئية وتأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الحيوانات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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