تقنيات جديدة لتطويرأطراف صناعية ذكية في في مشفى حمد في غزة
تقنيات جديدة لتطويرأطراف صناعية ذكية في في مشفى حمد في غزة
بدأ قسم الأطراف الذكية في مشفى حمد في غزة الممول من صندوق قطر للتنمية بتقديم أطراف إلكترونية ذكية بعد ازدياد الحاجة لها.
بالإضافة للوظيفة التجميلية تأتي الوظيفة الحركية ويشرح الدكتور أحمد العبسي المختص بتركيب الأطراف الصناعية.
أن الطرف الإلكتروني الذكي هو مجموعة تقنيات عالية تستخدم أقطاب الكترونية توضع على الجزء المبتور مباشرةً وتأخذ الامر من خلال الدماغ والأعصاب الحسية ومن ثم تحول هذا الأمر من خلال اليد الإلكترونية وتقنية مايكروبروسس إلى حركة كفتح اليد و إغلاقها و غيرها.
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