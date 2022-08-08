تقنيات جديدة لتطويرأطراف صناعية ذكية في في مشفى حمد في غزة

قبل 35 دقيقة

بدأ قسم الأطراف الذكية في مشفى حمد في غزة الممول من صندوق قطر للتنمية بتقديم أطراف إلكترونية ذكية بعد ازدياد الحاجة لها.

أن الطرف الإلكتروني الذكي هو مجموعة تقنيات عالية تستخدم أقطاب الكترونية توضع على الجزء المبتور مباشرةً وتأخذ الامر من خلال الدماغ والأعصاب الحسية ومن ثم تحول هذا الأمر من خلال اليد الإلكترونية وتقنية مايكروبروسس إلى حركة كفتح اليد و إغلاقها و غيرها.