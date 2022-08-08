بي بي سي إكسترا: ما الذكريات التي يحتفظ بها البعض عن دور السينما؟
بي بي سي إكسترا: ما الذكريات التي يحتفظ بها البعض عن دور السينما؟
كشفت إحصاءات نشرتها شركة كومسكور، التي تهتم بتتبع إيرادات السينما، بأن مبيعات صندوق التذاكرة في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تساوي ثلثي ما كانت عليه قبل وباء كورونا، فيما تقل النسبة أكثر في إسبانيا وإيطاليا .
في الدول العربية شهد عدد دور السينما انخفاضاً عبر العقود، ويربط البعض هذا الانخفاض بتفضيل مشاهدة الأفلام التي تبث على منصات إلكترونية مثل نيتفليكس وأمازون برايم. هالة صالح تعترف في هذا التقرير بأنها تشاهد الأفلام في دور السينما أقل مما سبق، فتبحث لنا عن عشاق السينما الأوفياء الذين مازالوا يذهبون إليها.