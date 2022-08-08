بي بي سي إكسترا: ما الذكريات التي يحتفظ بها البعض عن دور السينما؟

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بي بي سي إكسترا: ما الذكريات التي يحتفظ بها البعض عن دور السينما؟

قبل ساعة واحدة

كشفت إحصاءات نشرتها شركة كومسكور، التي تهتم بتتبع إيرادات السينما، بأن مبيعات صندوق التذاكرة في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تساوي ثلثي ما كانت عليه قبل وباء كورونا، فيما تقل النسبة أكثر في إسبانيا وإيطاليا .