BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة save energy؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة save energy؟
قبل 20 دقيقة
الأكثر مشاهدة
3:13
فيديو,
انتقادات لمجلة الإيكونوميست بسبب صورة للممثلة العراقية إيناس طالب
, المدة 3,13
8 أغسطس/ آب 2022
1:51
فيديو,
دونالد ترامب: ما الذي قد يترتب على "مداهمة" التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق؟
, المدة 1,51
قبل 3 ساعة
0:58
فيديو,
عاشوراء: كيف أحيا المسلمون الشيعة في العراق ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي؟
, المدة 0,58
قبل 3 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
3:11
فيديو,
هل ما زالت السعودية وقطر والإمارات دول الفرص والثروات للعرب؟
, المدة 3,11
8 أغسطس/ آب 2022
3:02
فيديو,
الإجهاض: معاناة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة بعد عام من حكم طالبان في أفغانستان
, المدة 3,02
قبل 5 ساعة
1:59
فيديو,
غزة وإسرائيل: شهود عيان يصفون الخوف والدمار أثناء القصف الإسرائيلي
, المدة 1,59
8 أغسطس/ آب 2022
3:39
فيديو,
تمثال القيادي اليساري شكري بلعيد يثير انتقادات التونسيين
, المدة 3,39
8 أغسطس/ آب 2022
8:53
فيديو,
لماذا كرم الرئيس الجزائري الجنرال خالد نزار وتوفيق مدين؟
, المدة 8,53
5 أغسطس/ آب 2022
2:31
فيديو,
سجّاد سالم: التغيير الجذري والعاجل أصبح ضرورة تجنباً لانفجار شعبي
, المدة 2,31
5 أغسطس/ آب 2022