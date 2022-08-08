الولايات المتحدة: استنكار لجرائم قتل تستهدف المسلمين في ولاية نيو مكسيكو

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تحقق شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في سلسلة من جرائم القتل راح ضحيتها 4 مسلمين في مدينة "ألباكركي". كما استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقوع الجرائم، وقال إن إدارته تقف إلى جانب المجتمع المسلم في الولايات المتحدة.