تجفيف بحيرة جزيرة فطناس بسيوة يثير غضب المصريين

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أثارت صور لبحيرة جزيرة فطناس بواحة سيوة، تظهر انخفاض شديد لمنسوب المياه بها، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. البحيرة، التي تعرف باسم واحة الغروب لجمالها، يتم تجفيفها مؤقتا ضمن خطة لتطوير المنطقة وسيعود منسوب المياه بها إلى المستوى الطبيعي بحسب تصريحات وزير الموارد المائية والري.