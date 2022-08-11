"دنيانا": متعلّمات ولكن عاطلات عن العمل!

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"دنيانا": متعلّمات ولكن عاطلات عن العمل!

قبل 33 دقيقة

في الأسبوع الفائت، ناقشنا في "دنيانا" مسألة بطالة الشباب في العالم العربي مع مجموعة شباب من جنسيات عربية مختلفة. هذا الأسبوع نتابع النقاش معهم، ونطرح موضوع بطالة النساء في هذه المنطقة.

بحسب منظمة العمل الدولية، ترتفع نسب التعليم في صفوف المرأة في العالم العربي إلا أن فرص حصولها على وظيفة لائقة صعبة جدا. فتتباين المعدلات، والسؤال المطروح ما هي أسباب ارتفاع معدلات بطالة النساء؟

طبعا أسباب كثيرة ساهمت وتساهم في ارتفاع معدلات بطالة النساء أبرزها العادات والتقاليد المرتبطة بحياة المرأة وظروف عيشها في مجتمعات محافظة. إضافة الى الزواج والانجاب ودوامات العمل ووسائل التنقل. وغيرها من الأسباب التي تقلّص من دور المرأة في سوق العمل.

في "دنيانا" إيمان الأعرج مسؤولة الأبحاث وبرامج تطوير المهارات في منظمة العمل الدولية من الأردن، أميرة عبد الرحمن أكاديمية من السودان، وغيداء الرشيدي باحثة في مركز صنعاء من اليمن.