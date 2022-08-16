ماذا نتعلم من الفشل؟
ماذا نتعلم من الفشل؟
لا نحقق كل ما نطمح إليه في الحياة وحتى الناس الذين نعتبرهم الأنجح في المجتمع ليسوا مستثنين من الإخفاقات .. فالممثلة الماليزية ميشيل يوه، بطلة فيلم Shang-Chi The Legend of the Ten Rings، قالت عندما تسلمت دكتوراه فخرية من معهد الفيلم الأمريكي إنها ذاقت مرارة الفشل قبل أن تهنأ بحلاوة النجاح.
فكيف ينظر الناس على اختلافهم للفشل؟ دريد شاهين لاجىء فلسطيني في العراق، يحكي لياسمين أبوخضرا عن تجربته مع كليهما: النجاح والفشل. كما تحدث محمد مطر إلى الدكتورة هبة مشالي وهي life coach تساعد الناس على تحقيق ما يتمنونه من أهداف