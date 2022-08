ماذا نتعلم من الفشل؟

قبل 56 دقيقة

لا نحقق كل ما نطمح إليه في الحياة وحتى الناس الذين نعتبرهم الأنجح في المجتمع ليسوا مستثنين من الإخفاقات .. فالممثلة الماليزية ميشيل يوه، بطلة فيلم Shang-Chi The Legend of the Ten Rings، قالت عندما تسلمت دكتوراه فخرية من معهد الفيلم الأمريكي إنها ذاقت مرارة الفشل قبل أن تهنأ بحلاوة النجاح.