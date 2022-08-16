BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة left behind neighbourhoods؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة left behind neighbourhoods؟
قبل 56 دقيقة
الأكثر مشاهدة
2:33
فيديو,
الجفاف في أوروبا: علماء يحذرون من تزايد حدة الظروف الجوية بسبب التغير المناخي
, المدة 2,33
15 أغسطس/ آب 2022
3:01
فيديو,
أطفال القمر: قصة أول شابة من المصابين بالمرض تحصل على الدكتوراه في تونس
, المدة 3,01
قبل 3 ساعة
3:24
فيديو,
5 تفسيرات محتملة لعدم إصابتك بكوفيد حتى الآن
, المدة 3,24
قبل 2 ساعة
6:15
فيديو,
كنيسة أبو سيفين.. مصر تشيع ضحايا الحريق ونجيب ساويرس يشكك في سببه
, المدة 6,15
15 أغسطس/ آب 2022
2:15
فيديو,
ناجيات من اغتصاب جماعي في جنوب أفريقيا يتحدثن لبي بي سي عن محنتهن
, المدة 2,15
قبل 6 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
0:53
فيديو,
دب يسكر بعد تناول "العسل المجنون"
, المدة 0,53
15 أغسطس/ آب 2022
5:06
فيديو,
إيران تنفي وجود أي علاقة لها بالمتهم في حادثة طعن سلمان رشدي
, المدة 5,06
15 أغسطس/ آب 2022
3:41
فيديو,
أفغانستان تحت حكم طالبان: قصة 5 فتيات هربن لتحقيق حلم الأولمبياد
, المدة 3,41
15 أغسطس/ آب 2022