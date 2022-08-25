بي بي سي إكسترا: ما الحل عندما يجتمع على اللاجيء الحر والفقر؟

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بي بي سي إكسترا: ما الحل عندما يجتمع على اللاجيء الحر والفقر؟

قبل 50 دقيقة

بعض أيام ونودع شهر آب/أغسطس، لكن كثيرا من الدول العربية لن تودع حرارته، وهاهي مصالح الأّرصاد الجوية تتنبأ بموجة حر متجهة نحو الأردن.

وحسب موقع الأرصاد الجوية لبي بي سي فيتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الأردن في الأيام القادمة لتصل إلى أربعين درجة مئوية يوم الأحد القادم.

الحرارة الشديدة عبء على كثير من الأسر، فالبيوت غير مجهزة بأجهزة التبريد، وانقطاعات التيار الكهربائي أو ضعفه يزيد من المعاناة.