حكم على مرتضى منصور بالسجن لشهر في قضية سب الخطيب

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اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قضت محكمة مصرية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لعام مع الشغل لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وخففت المحكمة حكمها الذي أصدرته في أبريل نيسان الماضي على منصور من السجن لعام لشهر واحد مع غرامة مالية.