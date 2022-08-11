مسلح يقتحم مصرفا في بيروت ويحتجز رهائن للمطالبة بسحب ودائعه المالية
مسلح يقتحم مصرفا في بيروت ويحتجز رهائن للمطالبة بسحب ودائعه المالية
اقتحم أحد الأشخاص متسلحا ببندقية ومواد ملتهبة مصرفا في العاصمة اللبنانية بيروت. المسلح، وهو أحد المودعين بالمصرف، احتجز رهائن من الموظفين والزبائن للمطالبة بسحب ودائعه المالية التي يرفض البنك صرفها بسبب الأزمة الاقتصادية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.