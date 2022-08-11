مسلح يقتحم مصرفا في بيروت ويحتجز رهائن للمطالبة بسحب ودائعه المالية

قبل 48 دقيقة

اقتحم أحد الأشخاص متسلحا ببندقية ومواد ملتهبة مصرفا في العاصمة اللبنانية بيروت. المسلح، وهو أحد المودعين بالمصرف، احتجز رهائن من الموظفين والزبائن للمطالبة بسحب ودائعه المالية التي يرفض البنك صرفها بسبب الأزمة الاقتصادية.