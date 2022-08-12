العراق في الذكرى الثامنة لمجزرة الإيزيديين

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العراق في الذكرى الثامنة لمجزرة الإيزيديين

قبل 37 دقيقة

ثماني سنوات مرت على الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية بحق الإيزيديين في سنجار العراق. راح ضحيتها آلاف الأشخاص ونزح أكثر من 400 ألف شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

استخدم فيها مقاتلو التنظيم الاستعباد الجنسي والتعذيب والسبي بحق النساء والأطفال بحسب منظمة العفو الدولية. وإلى اليوم، 2,800 امرأة وطفل إيزيديين ما زالوا في قبضة مقاتلي التنظيم.

عام 2017 أعلنت الحكومة العراقية هزيمة التنظيم في العراق، فكيف تعود الحياة إلى الأراضي المحررة؟

حلقة بي بي سي إكسترا عن العراق ما بعد هذا التحرير وكيف يحاول شبابه التعافي واستعادة الحياة.

وهّاب حسّو شاب من إيزيديي العراق. يعيش الآن في هولندا وهو مؤسس مشارك لمنظمة "هولندا تساعد الإيزيديين" المعنية بتأمين الدعم المباشر لهم داخل وخارج شمال العراق. تحدّث لإكسترا عن مطالب الإيزيديين اليوم وعرفنا على بعض الحقائق والخرافات المتداولة حولهم.

في الحلقة أيضاً نزور مدينة الموصل، ونعيش مع أحمد كواليس تدريبات حفله الموسيقي. يخبرنا عن حياته أثناء سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وحياته اليوم.