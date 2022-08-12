مظاهرات للإطار التنسيقي بالتزامن مع مظاهرة للتيار الصدري في بغداد

قبل 15 دقيقة

خرج متظاهرو الإطار التنسيقي في مظاهرة تحت شعار "الشعب يحمي الدولة" بالقرب من المنطقة الخضراء من أجل الإسراع في تشكيل حكومة وطنية. تاتي المظاهرة بالتزامن مع خروج التيار الصدري في مظاهرة من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.