مظاهرات للإطار التنسيقي بالتزامن مع مظاهرة للتيار الصدري في بغداد
مظاهرات للإطار التنسيقي بالتزامن مع مظاهرة للتيار الصدري في بغداد
خرج متظاهرو الإطار التنسيقي في مظاهرة تحت شعار "الشعب يحمي الدولة" بالقرب من المنطقة الخضراء من أجل الإسراع في تشكيل حكومة وطنية. تاتي المظاهرة بالتزامن مع خروج التيار الصدري في مظاهرة من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
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