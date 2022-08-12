موسى أبو مرزوق : قرار المشاركة أو عدمها قرار يخص المقاومين

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موسى أبو مرزوق : قرار المشاركة أو عدمها قرار يخص المقاومين

قبل 46 دقيقة

قال الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس وعضو المكتب السياسي للحركة إنّ قرار المشاركة في المواجهات مع إسرائيل يعود "للمقاومين في الميدان وإنّ قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور" حسب تعبيره. ورفض أبو مرزوق تأكيد أو نفي مشاركة حركة حماس في المواجهات التي وقعت مؤخراً في غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، مشدداً في ذات الوقت على أنّ قرار إطلاق الصورايخ يعود للمقاومين" ولا يستطيع أحد أن يقول إنّ فلاناً أطلق أو لم يُطلق الصواريخ" حسب قوله.

وأوضح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أنّ المواجهات الأخيرة في غزة جاءت مباغتة في ظل حديث عن تهدئة مع إسرائيل الأمر الذي مكًنها من استهداف تيسير الجعبري القائد في الجهاد الإسلامي

وفيما يتعلق بالأسير الفلسطيني خليل عواودة والقيادي في حركة الجهاد بسام السعدي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، قال أبو مرزوق إنّهم كانوا يتوقعون عدم استجابة إسرائيل لمساعي الافراج عنهما وأنّ الصيغة التي كُتب بها اتفاق الهدنة من قبل الوسيط المصري وهي "العمل على الإفراج عنهما " توفر له مخرجاً إذا لم تستجب إسرائيل لمساعيه.

فما ردّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس على ما تردد عن نجاح إسرائيل في تحييد حركة حماس في المواجهة الأخيرة بين الجهاد وإسرائيل؟ وما تداعيات موقف حماس على مستقبل غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية؟ وكيف يرى استهداف إسرائيل لقادة الجهاد الإسلامي دون استهداف قادة حماس؟ وكيف ينظر إلى الدور الإيراني في المواجهة الاخيرة التي شهدها قطاع غزة؟