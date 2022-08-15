بي بي سي إكسترا: هل يمكن الوثوق بتقييمات المنتجات على الإنترنت؟

قبل ساعة واحدة

مع انتشار المتاجر الإلكترونية واتساع التسوق عبر الإنترنت، ازداد الاعتماد على التقييمات المنشورة قبل الشراء. رغم اختلاف أذواق وتوقعات المشترين إلا أن تجارب الزبائن والمستخدمين تضفي على المنتجات شروحاً، إيجابية أو سلبية، لا تكون عادة موضحة من الشركة المصنعة للمنتج أو المزودة بالخدمة، كما أن بعض التقييمات تكون مبالغاً فيها أو غير حقيقية.