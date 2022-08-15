بي بي سي إكسترا: هل يمكن الوثوق بتقييمات المنتجات على الإنترنت؟
بي بي سي إكسترا: هل يمكن الوثوق بتقييمات المنتجات على الإنترنت؟
مع انتشار المتاجر الإلكترونية واتساع التسوق عبر الإنترنت، ازداد الاعتماد على التقييمات المنشورة قبل الشراء. رغم اختلاف أذواق وتوقعات المشترين إلا أن تجارب الزبائن والمستخدمين تضفي على المنتجات شروحاً، إيجابية أو سلبية، لا تكون عادة موضحة من الشركة المصنعة للمنتج أو المزودة بالخدمة، كما أن بعض التقييمات تكون مبالغاً فيها أو غير حقيقية.
فلأي درجة يمكن للتقييميات المنشورة أن تسهم في التأثير على قرارات المستهلكين قبل شراء منتج أو الاشتراك في خدمة؟ وكيف يمكن التحقق من موضوعيتها؟ الإجابة في تقرير أمنية الخياط..