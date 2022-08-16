"الزحف نحو تندوف، ووجود موريتانيا غلط".. تصريحات أحمد الريسوني يغضب الجزائريين والموريتاني

قبل 9 دقيقة

أثار الداعية المغربي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين زوبعة غضب في الجزائر وموريتانيا، بعد تصريحات قال فيها "إن وجود موريتانيا غلط" وإن شعب وعلماء المغرب جاهزون للزحف نحو تندوف الجزائرية.