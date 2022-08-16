"الزحف نحو تندوف، ووجود موريتانيا غلط".. تصريحات أحمد الريسوني يغضب الجزائريين والموريتاني
"الزحف نحو تندوف، ووجود موريتانيا غلط".. تصريحات أحمد الريسوني يغضب الجزائريين والموريتاني
أثار الداعية المغربي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين زوبعة غضب في الجزائر وموريتانيا، بعد تصريحات قال فيها "إن وجود موريتانيا غلط" وإن شعب وعلماء المغرب جاهزون للزحف نحو تندوف الجزائرية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.