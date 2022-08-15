مشاجرة بين مدربي تشيلسي وتوتنهام بعد التعادل في البريميرليغ
مشاجرة بين مدربي تشيلسي وتوتنهام بعد التعادل في البريميرليغ
انتهت المواجهة بين مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل ومدرب نادي توتنهام أنطونيو كونتي، المدير بإشهار الحكم البطاقة الحمراء لهما. جاء ذلك بعد مواجهة لفظية غاضبة بين المدربين. وقد انتهى ديربي شمال لندن، بالتعادل بهدفين لكل فريق.
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