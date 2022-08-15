حفلات غنائية بالقرب من مسجد السنة بتزنيت تثير انتقادات المغاربة
حفلات غنائية بالقرب من مسجد السنة بتزنيت تثير انتقادات المغاربة
أثارت حفلات التنشيط الصيفي في مدينة تزنيت المغربية جدلا على مواقع التواصل بسبب صوت الموسيقى الصاخب الذي أزعج بعض المصلين. ولكن المسؤول عن الأنشطة الثقافية بالولاية أكد أن الحفلات تقام بعد الانتهاء من صلاة العشاء.
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