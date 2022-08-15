ما أكبر هموم الشباب اللبناني سنتين من بعد انفجار المرفأ؟

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ما أكبر هموم الشباب اللبناني سنتين من بعد انفجار المرفأ؟

قبل 56 دقيقة

سنتان مرت على انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي راح ضحيته أكثر من مئتي شخص. تضررت أكثر من 77,000 وحدة سكنية ونزح أكثر من 300,000 شخص بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

التحقيق في قضية الانفجار متوقف منذ حوالي ثمانية أشهر، بعد أن قدّم المدعى عليهم 34 إجراءً قضائياً لإيقاف عمل المحقق العدلي.

وفي بداية شهر أغسطس/آب، وتحديداً يوم الذكرى الثانية للانفجار، انهارت أجزاء من صوامع تخزين الحبوب الضخمة في المرفأ بسبب حريق مشتعل بها منذ فترة، معيدة إلى ذاكرتهم مشهد الدمار المؤلم.

إضافة إلى ذلك، يعيش اللبنانيون في ظل أزمة اقتصادية خانقة مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، أثرت على جميع أصعدة الحياة وصولاً إلى الدورة الشهرية لدى النساء والفتيات.

كيف يعايش الشباب اللبناني هذه التغييرات؟

لوسيان بورجيلي، مخرج وكاتب سينمائي من لبنان، أنتج عملين فنيين عن الانفجار: الأول حلقة من مسلسل بيروت 6:07 الذي ترشح لجوائز "إيمي" الدولية عن فئة المسلسلات القصيرة، والثاني، وثائقي قصير يوثق قصة إحدى ضحايا الانفجار، مينيرفا. تحدّث لإكسترا عن أهمية انتاج الأعمال الفنية لتوثيق الحدث والتحديّات التي واجهها في العمل على الموضوع بعد فترة قصيرة من الانفجار.

سُهى منيمنة، باحثة متخصصة في مجال التنظيم المُدني في الجامعة الأميركية في بيروت، تؤمن بضرورة الحفاظ على صوامع القمح في بيروت كجزء من الذاكرة الجماعية للمدينة وسكانها. شاركت أيضاً في دراسات عن واقع الأحياء السكنية بعد عمليات الترميم وشاركتنا معلومات عن التغيّرات الديمغرافية التي شهدتها المدينة.

رولان بيطار ناشط اجتماعي ومؤسس مشارك لشركة تأجير وإدارة الشقق. تركّز عمل رولاند في مناطق بيروت التي تضررت بشكل كبير في الانفجار. تعرّضت حوالي 70 شقة من الشقق السكنية التي كان يديرها لأضرار كبيرة. يُحدثنا عن إصراره على البقاء في لبنان وتوسيع عمله رغم الخسارة.

في المقابل، تُلقي الأزمات المتفاقمة في لبنان بثقلها على نسائه وفتياته وتؤثر حتى على قدرتهم على شراء الفوط الصحية. نتعرّف على فرح وزميلاتها اللّواتي يعملن على إيجاد حلّ للمشكلة.