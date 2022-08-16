حصير مصنوع من مخلفات البلاستيك

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حصير مصنوع من مخلفات البلاستيك

قبل 14 دقيقة

ينتج قطاع غزة أكثر من 2200 طناً يومياً من المخلفات الصلبة، وبنحو300 طناً من البلاستيك من المخلفات اليومية.

تقتصر عملية تدوير النفايات في غزة على مبادرات فردية محدودة، ولا توجد آلية رسمية تعمل بها الجهات الحكومية.

ولكن هذه الكميات الكبيرة من البلاستيك دفعت أحمد حجازي إلى التفكير بإعادة تدويره بطريقة تجعله صديقاً للبيئة مستخدماً إياه في صناعة الحصير.

يطلعنا أنيس القديحي على هذه الصناعة المرتبطة بالهوية الفلسطينية كونها شكل من أشكال التراث الشعبي.

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