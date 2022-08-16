ما هو خطر جزيئات البلاستيك في الهواء؟

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ما هو خطر جزيئات البلاستيك في الهواء؟

قبل 38 دقيقة

يشكل التلوث بالبلاستيك حوالي 20 إلى 40 بالمائة ويتم إعادة تدوير حوالي 9 بالمائة فقط من البلاستيك الموجود حول العالم.

بالرغم من وجوده في كل مكان إلا أن هناك كماً هائلاً من البلاستيك غير المرئي يتطاير في ضوء الشمس مثل حبات الطلع، وهو موجود بكثافة في الأنهار والمحيطات ومياه الشرب أيضاً.

أَثبت حديثاً أن "استنشاق جزيئات البلاستيك يمكن أن يتسبب بالتهابات في أنسجة الرئة، وقد يؤدي إلى أمراض خطيرة وخاصة على الأطفال الصغار خلال فترة تكون رئات.

بالرغم من استخدام العديد من دول العالم المتقدم تقنيات تدوير النفايات البلاستيكية للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والإنسان، إلا أن المخلفات البلاستيكية لا تزال تشكل خطراً صحياً وبيئياً متزايداً خلال العقود الأخيرة

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