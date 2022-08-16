أطنان من البلاستيك تهدد الحياة البحرية في خليج العقبة

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أطنان من البلاستيك تهدد الحياة البحرية في خليج العقبة

قبل 22 دقيقة

تعد العقبة الوجهة الأولى للسياحة الداخلية في الأردن إذ تشتهر بكونها منطقة

جذب لهواة الغوص لرؤية الريف المرجاني.

ويبلغ طول الحدود المرجانية في خليج العقبة حوالي 13 كلم، بحسب جمعية العقبة لحماية البيئة البحرية.

لكن كأي مكان آخر في العالم يطول تأثير البلاستيك خليج العقبة، مهدداً الثروة السمكية والكائنات البحرية هناك.

دفع ذلك منظمات أهلية منها جمعية العقبة للغوص وغيرها إلى تنظيم حملات تنظيف أسبوعية مشتركة لجوف البحر مستخرجين كميات صادمة من النفايات السامة.

وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 57% من النفايات في خليج العقبة بلاستيكية

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