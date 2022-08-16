فيديو قداس كنيسة أبو سيفين وقت اندلاع الحريق يثير غضبا

قبل 27 دقيقة

أظهر مقطع فيديو قداس كنيسة أبو سيفين استمرار القمص في الصلاة على الرغم من تصاعد الدخان حتى ملأ المكان. قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القمص عبد المسيح، الذي توفي في الحريق، ساعد في إنقاذ المصلين بينما أكد أحد الشماسة لبي بي سي أن القداس استمر حتى سقط القمص مختنقا من الدخان.