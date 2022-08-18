انتقادات بعد ترحيل ناشط حقوقي سوري واحتجاز والدته في تركيا

قبل 22 دقيقة

أثارت قضية الناشطة الإنسانية السورية غادة حمدون وابنها الحقوقي السوري صلاح الدين الدباغ جدلا كبيرا بعد احتجاز غادة وترحيل ابنها من تركيا إلى الشمال السوري. إذ تقول السلطات التركية إن الدباغ شارك "منشورات استفزازية"، وهو ما ينفيه الدباغ.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.