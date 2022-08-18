"دنيانا": النساء من ذوي الإعاقة... لنعبّر بجرأة

قبل 35 دقيقة

"دنيانا" يطرح الموضوع مع نساء لديهنّ إعاقات مختلفة، ليتحدّثن بكل جرأة وراحة عن أنفسهنّ كنساء، عن أنوثتهنّ، علاقتهنّ بأجسادهنّ، الشّراكة وحياتهنّ الجنسيّة، تعرّضهنّ للتحرّش.

تجارب حقيقية وقاسية تشاركتها كل من آمال الشريف وشيمين حدشيتي من لبنان، رحمة خالد من مصر، مريم حمادي من سوريا بمشاركة غيداء الرشيدي من اليمن. صحيح أنّ إعاقاتهنّ تنوّعت بين شلل الأطفال، قصر القامة، بتر الأطراف ومتلازمة داون إلّا أن المواقف التي تعرّضنَ لها وتحدّثن عنها بيّنت نظرة تمييزية من المجتمع إلى المرأة التي لديها إعاقة.