عشرات الوفايات في حرائق ولاية الطارف بالجزائر

قبل 5 ساعة

شهدت الجزائر في الأيام الماضية حرائقَ غابات ضخمة أودت بحياة العشرات وأدت إلى إتلاف مساحات كبيرةٍ من الغابات والأحراش في ظل موجة حرارة تضرب شمال أفريقيا في الفترة الحالية. أحدث الحرائق كانت تلك التي أصابت يوم أمس الأربعاء ولايةَ الطارف في أقصى الشمال الشرقي للجزائر وأدت إلى خسائر في الممتلكات والأرواح دفعت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن للتوجه إلى الولاية لتفقد الوضع. للتعرف على آخر التطورات تحدث محمد قطب مع عضو مجلس وِلاية الطارف خير الدين امْتِيرِي وسأله أولا عن مشاهداته في هذا الحريق وحجم الأضرار التي خلفها.