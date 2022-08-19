نجوى بن شتوان: لا إسقاطات سياسية في"زرايب العبيد"

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نجوى بن شتوان: لا إسقاطات سياسية في"زرايب العبيد"

قبل ساعة واحدة

حملّت نجوى بن شتوان الكاتبة الروائية والأكاديمية الليبية المنطقة العربية مسؤولية عدم إلمام شعوبها بالأدب اللليبي وعدم شهرة الكتاب الليبيين. وترى نجوى بن شتوان أنّهم كأدباء ليبيين لا يشعرون بأنّ العرب يبذلون جهداً في تسهبل خروج الأدباء الليبيين من ما وصفتها بالقوقعة أو مغالبة ظروفهم لحضور معارض الكتب وغيرها من الأنشطة الأدبية حسب تعبيرها.

وأشارت الأكاديمية الليبية إلى تأثير انتقالها من ليبيا إلى إيطاليا على كتاباتها خاصة الحماية التي توفرت لها والتي تراها أكثر أهمية من الحرية "لأن الحرية بلا حماية تسوى صفراً" حسب قولها. ونفت الكاتية والروائية الليبية الربط بين روايتها زرايب العبيد وبين أي مرحلة أو حقبة سياسية بعينها خاصة الربيع العربي

فلماذا اختارت الكاتبة والروائية الليبية اسم عائلتها في روايتها زرايب العبيد؟ وما ردها على اتهام البعض لها بإلصاق تهمة العنصرية بالإسلام؟ وكيف تنظر للخلافة العثمانية وما كانت ترفعة من شعارات ؟ وما علاقة الاستعباد والاستعمار الغربي للبلدان المختلفة في رأي الأكاديمية الليبية؟