مدير سابق بهيئة الأمر بالمعروف في السعودية يثير جدل "تحريم الغناء والموسيقى"

قبل 55 دقيقة

انتقد مغردون الشيخ السعودي أحمد الغامدي بعدما نشر أغنية للمطرب السعودي الراحل طلال مداح. الغامدي عمل كمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة حيث حرمت الهيئة الغناء والموسيقى لسنوات قبل أن تقلص صلاحياتها مؤخرا.

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