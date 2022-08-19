وشم "الجايات أحسن من الرايحات" على يد لاعبة إنجليزية وخلاف عربي حول اللهجة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وشم "الجايات أحسن من الرايحات" على يد لاعبة إنجليزية وخلاف عربي حول اللهجة

قبل 44 دقيقة

لفت وشم اللاعبة الإنجليزية جيسيكا بارك الذي يحمل عبارة "الجايات أحسن من الرايحات" أنظار الكثيرين على منصات التواصل، لكن العبارة أثارت خلافا بين المعلقين والمغردين حول اللهجة المعنية بالوشم.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: