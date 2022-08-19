وشم "الجايات أحسن من الرايحات" على يد لاعبة إنجليزية وخلاف عربي حول اللهجة
وشم "الجايات أحسن من الرايحات" على يد لاعبة إنجليزية وخلاف عربي حول اللهجة
لفت وشم اللاعبة الإنجليزية جيسيكا بارك الذي يحمل عبارة "الجايات أحسن من الرايحات" أنظار الكثيرين على منصات التواصل، لكن العبارة أثارت خلافا بين المعلقين والمغردين حول اللهجة المعنية بالوشم.
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