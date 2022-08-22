مساعدة الناشئين في احتراف كرة القدم
مساعدة الناشئين في احتراف كرة القدم
شركة ناشئة في قطر تطور تطبيقاً لمساعدة الشباب الناشئ في احتراف كرة القدم.
يساعد التطبيق الناشئين من خلال وصلهم بالمكان الذي يوفر لهم أكبر نسبة محتملة للنجاح والاحتراف.
يحتوي التطبيق على العديد من الخائص من ضمنها إظهار معلومات عن اللاعبين من خلال الملف الشخص الذي يتضمن قياسات وغيرها لمساعدتهم في الحصول على تدريبات مع أندية كروية.
المزيد في تقرير نسيم رمضان.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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