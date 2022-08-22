مساعدة الناشئين في احتراف كرة القدم

قبل 5 دقيقة

يحتوي التطبيق على العديد من الخائص من ضمنها إظهار معلومات عن اللاعبين من خلال الملف الشخص الذي يتضمن قياسات وغيرها لمساعدتهم في الحصول على تدريبات مع أندية كروية.