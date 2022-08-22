غوغل والحد من المحتوى الديني

قبل 20 دقيقة

في حديث خاص مع أنيس القديحي، قال المهندس السابق في غوغل بليك لاموين إن الشركة لديها خوارزميات لتخفيض المحتوى الخاص بكافة الأديان وبعض التيارات السياسية.