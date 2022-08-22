غوغل والحد من المحتوى الديني
غوغل والحد من المحتوى الديني
في حديث خاص مع أنيس القديحي، قال المهندس السابق في غوغل بليك لاموين إن الشركة لديها خوارزميات لتخفيض المحتوى الخاص بكافة الأديان وبعض التيارات السياسية.
بحسب بليك، الشركة لديها قائمة غير معلنة تضم عشرات الآلاف من الكلمات المحظورة والتي يتم تجاهلها عند ترتيب نتائج البحث المستقبلية وتصنيف المواقع الأكثر شعبية.
المزيد في تقرير أنيس القديحي.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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