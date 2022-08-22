بي بي سي إكسترا: هل باتت السباحة في لبنان حكراً على الأغنياء؟

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بي بي سي إكسترا: هل باتت السباحة في لبنان حكراً على الأغنياء؟

قبل ساعة واحدة

يلقي الصيف يلقي بحرارته على الكثير من الدول محفزاً على السفر أو ترتيب الأنشطة الترويحية التي كثيراً ما ترتبط باللجوء إلى المتنفسات المائية كالشواطئ أو البحيرات والأنهار، أو على الأقل أحواض السباحة.

في لبنان، الشروع في مثل هذه الأنشطة لم يعد سهلاً كالسابق، حيث يعد الوصول إلى الشاطئ أمراً صعباً وبات اللجوء إلى أحواض السباحة في الصيف مكلفاً جداً.