شاب سعودي يتجاوز عائق اللغة ويحذر عائلة ألمانية من السيول

قبل 10 دقيقة

تصدر شاب سعودي يدعى علي الحارثي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إثر انتشار مقطع فيديو له يحاول فيه تحذير عائلة ألمانية من خطر السيول. وحاول الشاب إيصال رسالته للعائلة دون إجادته للغة الإنكليزية أو الألمانية؛ مما دفع الكثيرين للإشادة به.