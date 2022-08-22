قراءة شيخ الأزهر كتاب "أفول الغرب" يثير جدلا بشأن مفهوم التنوير

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أثارت صورة كتاب "أفول الغرب" إلى جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أثناء عودته من رحلة علاجية في ألمانيا جدلا لدى من اعتبر أن اهتمام الطيب بمحتوى الكتاب يعد تناقضا مع تلقيه العلاج في الغرب، ومنهم الطبيب والإعلامي، خالد منتصر.