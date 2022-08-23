فيضانات السودان.. مشاهد مروعة وأكثر من 80 قتيلا جراء السيول

قبل ساعة واحدة

قتل أكثر من 80 شخصا في السودان جراء السيول والفيضانات غير المسبوقة التي ضربت البلاد. وتعد منطقة المناقل في ولاية الجزيرة أكثر المناطق تضررا حيث انهارت آلاف المنازل وغمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.