هدف "عالمي" في ليلة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.. واحتفالات حاشدة لجماهير القلعة البيضاء

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احتفلت جماهير نادي الزمالك بفوز فريقها بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. واهتزت شباك الزمالك بهدف رائع سجله لاعب الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في مباراة التتويج التي انتهت بهدف لكل فريق.

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