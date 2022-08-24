بعد تعرضه للتنمر .. طفل أسترالي مصاب بالتقزم يحصل على أدوار سينمائية

قبل 47 دقيقة

أعلن المخرج الأسترالي جورج ميلر بأن الطفل كوادن بايلس سيقوم بدور صغير في فيلم "ماد ماكس" الجديد بعد تمثيله في فيلم "ثلاثة آلاف سنة من الشوق". بايلس، وهو من الأستراليين الأصليين ويعاني من مرض التقزم، كان قد تعرض للتنمر منذ عامين بسبب مرضه وتضامن معه الكثيرون حول العالم بعد انتشار فيديو له وهو يبكي.