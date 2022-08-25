"دنيانا": المرأة والإعاقة: ماذا عن الإنجاب والارتباط؟

قبل ساعة واحدة

يُنظر، في غالبيّة الحالات، إلى هؤلاء النساء على أنّهنّ غير جديرات أو "كفوءات" لتأسيس أسرة. يواجهنَ موقفاً مسبقاً يعتبر أنّهنّ لا يستطعن مثلاً "تحمّل أعباء المنزل"، وأنّهنّ حكماً بسبب الإعاقة لا يستطعن الحمل والإنجاب. ويمتدّ التمييز إلى النساء اللواتي تستجدّ لديهنّ إعاقات بعد الزواج، إذ غالباً ما يبرّر المجتمع للرّجل تخلّيه عن زوجته في حال أصبحت من ذوي الإعاقة، بينما يطلب منها "الوفاء والوقوف بجانبه في السرّاء والضرّاء"، في حال هو من استجدّت لديه إعاقة.