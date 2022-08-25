"دنيانا": المرأة والإعاقة: ماذا عن الإنجاب والارتباط؟
يُنظر، في غالبيّة الحالات، إلى هؤلاء النساء على أنّهنّ غير جديرات أو "كفوءات" لتأسيس أسرة. يواجهنَ موقفاً مسبقاً يعتبر أنّهنّ لا يستطعن مثلاً "تحمّل أعباء المنزل"، وأنّهنّ حكماً بسبب الإعاقة لا يستطعن الحمل والإنجاب. ويمتدّ التمييز إلى النساء اللواتي تستجدّ لديهنّ إعاقات بعد الزواج، إذ غالباً ما يبرّر المجتمع للرّجل تخلّيه عن زوجته في حال أصبحت من ذوي الإعاقة، بينما يطلب منها "الوفاء والوقوف بجانبه في السرّاء والضرّاء"، في حال هو من استجدّت لديه إعاقة.
"دنيانا" يستكمل هذا الأسبوع نقاشاً حساساً وجريئاً عن المرأة والإعاقة، مع آمال الشريف ورويدا علوان من لبنان، رحمة خالد من مصر، عليّة عزّام من فلسطين وثناء بزارة من سوريا. سيّدات لديهنّ إعاقات مختلفة من شلل الأطفال إلى بتر الأطراف ومتلازمة داون والعمى/ كف البصر، تشاركنَ تجاربهنّ في هذا الإطار.
"دنيانا" الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على التلفزيون والإعادة الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.