الأهلي يختار الشركة المتحدة كمسوق وأنباء عن صفقة وشيكة للخطوط القطرية لرعاية النادي

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تداولت وسائل إعلام أنباء عن صفقة وشيكة ستصبح الخطوط القطرية راعيا رسميا لفريق الأهلي المصري لكرة القدم. وتأتي الصفقة بعد ساعات من إعلان الأهلي اعتماد الشركة المتحدة للرياضة كمسوق حصري لحقوق رعاية قطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم.

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