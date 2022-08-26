كبير حاخامات فرنسا ينفي تعرضه لضغوط منعته من مرافقة ماكرون إلى الجزائر
كبير حاخامات فرنسا ينفي تعرضه لضغوط منعته من مرافقة ماكرون إلى الجزائر
غياب الحاخام الأكبر ليهود فرنسا حاييم كورسيا عن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر فتح المجال للتساؤل عما إذا ما كان السبب هو إصابته بفيروس كورونا أم بسبب المواقف السياسية والشعبية الرافضة في الجزائر لحضوره بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل.
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