الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي وأنصاره يقتحمون القصر الجمهوري

قبل ساعة واحدة

أعلنت السلطات العراقية حظرا شاملا للتجوال في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من مساء اليوم، بعد اقتحام أنصار الزعيم الشيعي للقصر الجمهوري. واندلعت مواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى إصابة عشرين شخصا.