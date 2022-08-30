مقتدى الصدر يتبرأ من أنصاره ويدعوهم للانسحاب بعد مصادمات دامية وسقوط قتلى وجرحى في المنطقة الخضراء
مقتدى الصدر يتبرأ من أنصاره ويدعوهم للانسحاب بعد مصادمات دامية وسقوط قتلى وجرحى في المنطقة الخضراء
بعد مقتل وجرح العشرات، انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لجوء أنصاره إلى العنف وطالبهم بإلغاء اعتصامهم أمام البرلمان الذين استجابوا فورا وانسحبوا، وسط ترحيب دولي ومحلي واسع.
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