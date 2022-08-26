نظير عوض: يصعب تتبع القطع الأثرية المنهوبة من سوريا

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نظير عوض: يصعب تتبع القطع الأثرية المنهوبة من سوريا

26 أغسطس/ آب 2022، 17:48 GMT آخر تحديث قبل 11 دقيقة

وصف نظير عوض المدير العام للمتاحف والآثار في سوريا ما تعرّض له الثراث الثقافي السوري والمواقع الأثرية من تدمير وسرقة خلال السنوات الماضية من الصراع الذي شهدته البلاد "بكونها إحدى الكوارث الوطنية" حسب تعبيره

وأوضح نظير عوض أنّ القطع الأثرية السورية التي نُهبت عن طريق التنقيب السري والعشوائي يصعب متابعتها لأنّ السلطات السورية لا تملك هوية تلك القطع ولكنه في ذات الوقت أكد على قدرة الآثاريين السوريين وغيرهم على التعرف عليها لو عُرضت عليهم. هذا وتُقدر مصادر المتحف الوطني السوري عدد القطع الأثرية السورية المفقودة بمليون قطعة أثرية

وأشار مدير المتحاف والآثار في سوريا إلى أنّهم كانوا يأملون في دور أكبر من جانب المنظمات الدولية وفي العمل مع حكومة بلاده في استعادة المواقع الأثرية وترميمها وإعادتها إلى ما كانت عليه

فكيف ينظر مدير المتاحف والآثار في سوريا لتعاون منظمة اليونسكو مع بلاده بشأن الآثار المسروقة؟ وماذا عن دور الجيش السوري في حماية تلك الآثار؟ وما هي إيجابيات مشاركة بلاده في منتدى أكسبو الذي نظم في دبي؟