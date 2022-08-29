توتر مغربي تونسي إثر استقبال سعيّد لزعيم البوليساريو

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تسبب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ضمن قمة تيكاد8 في إشعال فتيل أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس. وأعربت الخارجية المغربية عن استيائها من الاستقبال الرسمي لغالي من قبل الرئيس التونسي في مطار قرطاج واستدعت سفيرها لدى تونس إثر ذلك. فقامت الأخيرة بخطوة مماثلة ردا على الموقف المغربي.