حادث جورج الراسي يفتح ملف سلامة الطرق في لبنان
حادث جورج الراسي يفتح ملف سلامة الطرق في لبنان
حادث السير المروّع الذي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، سلط الضوء على الإهمال الحاصل على الطرقات اللبنانية، خاصة بعد أن حملت عائلة الضحية مسؤولية ما حصل، على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، نظراً للخطأ التصميمي القاتل الذي تعاني منه الطريق الدولية في لبنان
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