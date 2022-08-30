حادث جورج الراسي يفتح ملف سلامة الطرق في لبنان

قبل 31 دقيقة

حادث السير المروّع الذي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، سلط الضوء على الإهمال الحاصل على الطرقات اللبنانية، خاصة بعد أن حملت عائلة الضحية مسؤولية ما حصل، على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، نظراً للخطأ التصميمي القاتل الذي تعاني منه الطريق الدولية في لبنان